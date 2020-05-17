أروى جودة تنهار بسبب "كابوريا رامز جلال".. وإلغاء فقرة الثعبان (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - سقطت الفنانة المصرية أروى جودة في برنامج "رامز مجنون رسمي" المخصص للإيقاع بضحايا الفنان رامز جلال والمعروض على شاشة mbc، حيث شهدت الحلقة العديد من المواقف المثيرة.

وبدأ رامز البرنامج كالعادة بتقديم ضيفه على طريقته الخاصة التي يغلب عليها طابع الكوميديا ووصف أروى بأنها متكبرة وسخر من ملابسها.

وفي بداية البرنامج، جلست أروى على كرسي الاعتراف لكشف جانب من تفاصيل حياتها الشخصية في برنامج تقدمه الإعلامية "أروى" وهي الطريقة التي تتم من خلالها استدراج ضحايا رامز.

وعرضت أروى مجموعة صور لبعض الشخصيات وظهرت صورة رامز جلال ضمنها، فقالت عنه أروى حين رأته إنه "مجنون وغير طبيعي" وفجأة خرج رامز من صورته فأطلقت أروى صرخة عالية وقالت له "بكرهك والله العظيم هموتك".

وبدأت ملامح أروى تتغير بسبب خوفها من الموقف ودخلة رامز القوية، فقام الأخير بتلوين شعرها وقام برفعها للأعلى وتدويرها في الهواء وهي تصرخ وتقول "ارجع نزلني".

وواصل رامز برنامجه بلفها عدة مرات بالجهاز المستخدم في البرنامج، وهي تقول له "غبي ارجع" وتوعدته إذا فكت قيودها ستعتدي عليه ولن ترحمه.

وجاءت فقرة المياه فصرخت وقالت "عندي حساسية من المياه في وداني"، وحين رأت "الكابوريا" ظلت تصرخ بشكل هستيري ووصفته بـ"البشع والزفت"، كما لوحظ أن رامز قام بإلغاء فقرة الثعبان التي تأتي ضمن فقرات البرنامج وقام بها رامز مع العديد من الضيوف السابقين.

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وفي آخر فقرات البرنامج قام العاملون بفك قيود أروى فقال لها رامز "الحمد لله على السلامة وأنا أخوكي"، وأثناء توجه أروى نحوه للانتقام منه سقطت فجأة في المياه وحين خرجت تعدت عليه بالضرب.

يذكر أن رامز أسقط العديد من نجوم من الفنانين مثل ياسمين صبري، ريهام عبدالغفور، وبسمة، وسوزان نجم الدين، وحمدي المرغني والفنان السعودي حسن عسيري وغيرهم.

على الجانب الآخر كان آخر أعمال الفنان رامز جلال فيلما سينمائيا يحمل عنوان "سبع البرمبة" وشاركه البطولة كل من جميلة عوض، محمد عبد الرحمن، بيومي فؤاد، محمد ثروت، ومها أبو عوف، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

يذكر أن أروى جودة بدأت مسيرتها كعارضة أزياء وفي عام 2004، حصلت على لقب أفضل عارضة أزياء في العالم.

ودخلت عالم السينما في عام 2005، حينما شاركت في أول أعمالها السينمائية من خلال فيلم "منتهى اللذة"، مع حنان ترك ومنة شلبي، وخاضت تجربة تقديم البرامج في عام 2012، وقدمت برنامج "ذا فويس"، على قناة "MBC".

وقدمت أروى العديد من الأعمال الفنية الناجحة منها "خطوط حمراء"، "هذا المساء"، "أبو عمر المصري"، "الجزيرة 2"، "أهو دا اللي صار"، وغيرها الكثير من الأعمال.