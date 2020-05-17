شكرا لقرائتكم ممثل أميركي شهير: إصابة ابنتي بكورونا كانت مفزعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف الممثل الأميركي مات ديمون عن إصابة ابنته الكبرى بفيروس كورونا المستجد، أثناء وجودها في نيويورك حيث تدرس في الجامعة، إلا أنه أكد أنها تلقت العلاج وتعافت منه.

وأدلى ديمون (49 سنة) بهذه التصريحات خلال مقابلة أجراها مع محطة (SPIN1038) الإذاعية، حيث أكد أنه يقيم في الوقت الحالي في أيرلندا، حيث كان يصور فيلماً جديداً بها قبل وضع قيود الإغلاق المتعلقة بالجائحة، مما اضطره إلى البقاء هناك مع عائلته، عدا ابنته الكبرى والتي لم تسافر معهم بل بقيت في ولاية نيويورك، التي تقيم فيها مع أصدقائها، حيث تدرس في الجامعة.

كما أوضح ديمون أن ابنته، التي تبلغ من العمر 21 عاماً، أصيبت بكورونا بعد أن تلقت العدوى من إحدى زميلاتها التي تقيم معها في نفس السكن، إلا أنه أكد أنها تلقت العلاج وتعافت من المرض تماماً.

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ووصف الممثل الأميركي هذه التجربة بأنها أكثر أمر مفزع يمر به بسبب عدم تمكنه من البقاء إلى جانب ابنته أثناء مرضها.

وديمون متزوج من الأرجنتينية لوسيانا بوزان بيروزو ولديه 4 بنات، وقد أشار إلى أنه سيلتقي بابنته الكبرى نهاية هذا الشهر، حيث ستعود العائلة بأكملها إلى منزلها في لوس أنجلوس.

إلى ذلك، سجلت الولايات المتحدة 84 ألفاً و59 وفاة ونحو 1.39 مليون إصابة بفيروس كورونا وفق أرقام نشرتها جامعة جونز هوبكنز الأربعاء.