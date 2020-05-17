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شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع والد الفنانة اللبنانية جيسي عبدو إثر حريق في منزله والان مع التفاصيل
الأحد 17 مايو 2020
جيسي عبدو
لقي والد الممثلة اللبنانية جيسي عبدو مصرعه اليوم الأحد، إثر اندلاع حريق هائل التهم الشقة التي يسكن فيها، وذلك حسب ما ذكر الصحفي اللبناني حسين برجي.
ونشر الصحفي اللبناني، عبر ”تويتر“، صورة من موقع الحريق وعلق عليها قائلا: ”اندلاع حريق كبير في منزل الممثلة #جيسي_عبده ما أدى إلى وفاة والدها… خبر حزين على جيسي المتواجدة في #دبي.. الله يرحمه وتكون نفسه بالسما“.
وتتواجد الممثلة اللبنانية في الإمارات لتتحضر للمشاركة لأول مرة في مسلسل خليجي يحمل اسم ”بعد حين“، تصوره في أبوظبي، والذي كان باسم ”نصيبك يصيبك“، قبل أن يعتمد اسم ”بعد حين“ بشكل نهائي.
والمسلسل اجتماعي قائم على التشويق والإثارة في أحداثه، يقدم قصصا مشوقة عن مجموعة شخصيات لكل منها خطها الدرامي، تلتقي هذه الخطوط وتتباعد خلال الأحداث التي لا تهدأ، ليشمل 30 حلقة.
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