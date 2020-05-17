انتشار واسع لصور عائلة جيسي عبدو بعد وفاة والدها بحادثة مأساوية

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعيش الفنانة اللبنانية جيسي عبدو المتواجدة في دبي حالة من الصدمة والانهيار إثر وفاة والدها بسبب اندلاع حريق داخل منزله جراء انفجار أنبوبة غاز اليوم الأحد.

وفور إعلان هذه الحادثة المأساوية التي تعرضت فيها أيضًا والدة الفنانة جيسي عبدو لحالة اختناق بسبب الدخان والتي تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، انهالت رسائل الدعم والمساندة والتعاطف من قبل الجمهور والفنانين تجاه جيسي، وتمنوا لوالدها الرحمة، ولوالدتها الشفاء العاجل.

وتداول الجمهور مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو لعائلة جيسي عبدو، وكذلك لوالدة الفنانة التي تبين أنها مدربة رياضية، ولها الكثير من الفيديوهات وهي تمارس التمارين والألعاب من داخل الصالة الرياضية.

كما نشر محبو الفنانة صورة لجيسي برفقة والدتها كانت قد نشرتها في وقت سابق وعلقت عليها:" إلى أجمل روح ، سيدتي الرائعة ، أعظم نعمة من الله ، آمل أن يجلب لك هذا العام كل ما يشاء قلبك عيد ميلاد سعيد يا سوبر ماما".

ووفق المعلومات فإن جيسي عبدو علمت بالخبر بعد انتشاره على مواقع التواصل الاجتماعي، فقرّر شقيقها الاتصال بها وإبلاغها بالخبر المؤسف، بحسب LBCI، خاصة وأنها متواجدة حاليا في أبو ظبي بحكم عملها ولم تستطع العودة إلى لبنان في وقت مبكر بسبب إجراءات الإغلاق جرّاء فيروس كورونا.

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من جهتها نعت الفنانة جومانا مراد وفاة والد جيسي عبدو وكتبت: "‏مافي اصعب من فقدان الأب ، لأنه سند لكل بنت ، وخصوصًا لما يكون فجأه وبحادث مؤسف ومؤلم ويرحل من غير نظره وداع حتى ، الله يصبر قلبك حبيبتي ، وسندك هو الله ، انا لله وانا اليه راجعون . الله يرحمه ويجعل مثواه الجنه ".

وكان الفنانة تستعد للعودة إلى إلى لبنان في الـ 20 من الشهر الجاري، بعد غياب دام ما يقارب 4 أشهر لانشغالها في تصوير مسلسلها الخليجي "بعد حين" من كتابة حميد المدني، إخراج مروان بركات وبطولة النجوم جيسي عبدو، أحمد شعيب، العنود سعود، ابراهيم الزدجالي، جيسي عبدو، شعيفان محمد هند محمد، سمية رضا وغيرهم من نجوم الخليج.

وشرح الدفاع المدني اللبناني ملابسات ما حصل ببيان أعلن فيه أن عناصره أخمدت حريقاً شب داخل شقة تقع في الطابق الخامس من أحد المباني السكنية في زوق مكايل-كسروان. وتمّ نقل مواطنة إلى مستشفى سيدة لبنان أصيبت بضيق في التنفس جرّاء تنشقها الدخان الكثيف الناتج عن الحريق.

كما عثر العناصر على جثة مواطن متفحّمة داخل الشقة، وتمّ نقلها إلى مستشفى سيدة لبنان حيث حضرت الأجهزة الأمنية المختصة إلى المكان لإجراء المقتضى القانوني.