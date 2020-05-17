نبيلة عبيد تُفسد مقلب "رامز مجنون رسمي".. فهل ستُعرض حلقتها؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أصبحت الفنانة المصرية نبيلة عبيد حديث الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي حتى تصدر اسمها التريند عبر محرك البحث "غوغل"، وذلك بسبب الحديث عن حلقتها التي صورتها في برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال، وسط أقاويل حول عرض الحلقة من عدمه.

وعلم "فوشيا" من مصدر خاص داخل برنامج "رامز مجنون رسمي"، أن حلقة نبيلة عبيد ستعرض خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان، مبينًا أن الحلقة شهدت تغيرات في الفقرات التي أصبح يعرفها الجمهور من خلال مشاهدته للبرنامج يوميًا.

ورفض المصدر الإفصاح عن تفاصيل المقلب مؤكدًا أنها ستحمل الكثير من المفاجآت، وأشار إلى أنها ستكون حديث الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، كما رفض تأكيد ما يتم تداوله حول السبب الحقيقي وراء إفساد المقلب حيث قيل إن السبب ملابس نبيلة عبيد نفسها.

وتداول العديد من رواد التواصل الاجتماعي حديثًا بشأن حلقة نبيلة عبيد الملقبة بـ"نجمة مصر الأولى"، مع الفنان رامز جلال في برنامجه "رامز مجنون رسمي"، إذْ تحدث البعض عن عرضها وآخرون أكدوا عدم عرضها، مستشهدين ببعض المصادر التي تحدثت عن إفساد نبيلة عبيد المقلب على رامز جلال.

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وأكد المتابعون أن نبيلة عبيد ظهرت في البرنامج وهي ترتدي ملابس مختلفة عن معظم النجمات اللاتي ظهرن في البرنامج فبدلًا من ارتداء بنطلون أو ملابس كاجوال كما جرت العادة بين الضيفات المشاركات، ارتدت فستانًا الأمر الذي دفع برامز جلال للتوقف عن تنفيذ المقلب بها.

ويُعرض للفنانة نبيلة عبيد في رمضان الجاري مسلسل "سكر زيادة" بمشاركة النجمات نادية الجندي، وهالة فاخر وسميحة أيوب، وكذلك النجوم الذين يحظون بمحبة جماهيرية، منهم أحمد السقا، هيفاء وهبي، أحمد فهمي، روجينا، جومانا مراد، لقاء الخميسي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادي مهنا، خالد أنور، سليمان عيد.

والمسلسل مأخوذ من فورمات أميركي تدور أحداثه فى إطار كوميدي، حول سيدتين تقومان بشراء فيلا من أحد الأشخاص، وعندما تذهبان لتسلم الفيلا تجدان أنهما اشترتا الفيلا ذاتها وتعرضتا للنصب من صاحبها، وتجدان نفسيهما مضطرتين للإقامة معا وتدخلان في صراعات كبيرة، إلا أنهما مع مرور الوقت تتعرضان للعديد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تجعلهما تتعاملان مع بعضهما وتصبح العلاقة أفضل بينهما.