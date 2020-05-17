شكرا لقرائتكم خبر عن ما بين الماضى والحاضر.. كيف احتفل تامر مرسى بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل اليوم الأحد 17 مايو الأوساط الفنية بعيد ميلاد النجم الكبير عادل إمام، والملقب بزعيم الفن المصرى والعربى، حيث يعتبر محبو الزعيم من مختلف البلدان العربية هذا اليوم هو يوم مولد أيقونة الكوميديا المصرية والعربية.



عادل إمام وتامر مرسى

وتداول جمهور النجم الكبير عادل إمام خلال الساعات الماضية فيديو قديم يحتفل فيه رجل الأعمال تامر مرسى بعيد ميلاد الزعيم، حيث كان هذا الاحتفال منذ ما يقرب من 5 سنوات خلال تقديم مسلسل "أستاذ ورئيس قسم"، والذى نافس به النجم الكبير مع شركة سينرجى في موسم دراما رمضان 2015.

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عادل إمام وتامر مرسى 2

وأمس احتفل رجل الأعمال تامر مرسى، رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بعيد ميلاد الزعيم من خلال فيديو أعدته الشركة، جاء فيه مقتطفات من أبرز أدواره وأعماله التي قدمها على مدار تاريخه الفني في السينما والدراما والمسرح.



أثناء الاحتفال بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام

واستعرض أعمال الزعيم عادل إمام على أنغام أغنية جديدة تحمل اسم "عادل إمام الأول" والتى نالت إعجاب كل محبيه ومتابعيه من أنحاء الوطن العربى، والأغنية من غناء محمد كيلانى فكرة الكاتب يسرى الفخرانى، من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمود العسيلى، توزيع هانى ربيع، وغناء محمد كيلانى.



الزعيم عادل إمام ورجل الأعمال تامر مرسى

وهو ما يؤكد أن هناك علاقة وطيدة تمتد لسنوات طويلة يعمها الحب والود بين الزعيم عادل إمام ورجل الأعمال تامر مرسى، سواء كان هناك تعاون فنى مباشر بينهما أو لم يوجد.

ومن المعروف أن الزعيم عادل إمام جمعه برجل الأعمال تامر مرسى رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة تعاونا تليفزيونيا على مدار 6 مواسم رمضانية، حيث أنتجت شركة سينرجى التي يترأس مجلس إدارتها مرسى للزعيم 6 مسلسلات هي "فرقة ناجى عطالله"و "العراف" و"صاحب السعادة" و"أستاذ ورئيس قسم" و"مأمون وشركاه" و"عفاريت عدلى علام".