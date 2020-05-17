شكرا لقرائتكم خبر عن أعرف شرط Warner Bros لطرح فيلمها الجديد Tenet بدور العرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة Warner Bros.، أنها تحتاج إلى التـأكد من عمل أكثر من 80% من عدد دور العرض حول العالم لـ طرح فيلمها الجديد Tenet، الذى من المقرر له أن يصل فى 17 يوليو المقبل، وهو العمل الذى وصلت تكلفته إلى 200 مليون دولار أمريكى، ومن إخراج المخرج العالمى كريستوفر نولان، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline"، وكان قد كشف نولان من قبل رفضه لـ طرح العمل الجديد على أى من منصات البث، أوتأجيل طرحه إلى الان، بسبب إغلاق دور العرض منذ بداية جائحة فيروس كورونا.

وكان قد صرح بطل العمل روبرت باتينسون أن فيلم Tenet، لا يدور حول السفر بالزمن، وأن الأمر معقد عن ذلك، ولكن لم يستطع الوصول إلى أصل قصة العمل الجديد بسبب نولان الذى يحاول أن يبقى هذا الأمر سرا عن أبطال العمل الجديد المنتظر.

فيلم Tenet من إنتاج شركة Warner Bros، ومن بطولة آرون تايلور جونسون، روبرت باترسون، كينيث براناج، إليزابيث ديبيكي، مايكل كين، كليمنس بويسي، هيميش باتل، أندرو هوارد، جون ديفيد واشنطن، يوري كولوكولنيكوف، مارتن دونوفان، كارينا فيلفا، ديمبل كاباديا، جوناثان كامب، كاتي ماكابي.

Advertisements

وصرح نولان:"عندما تمر هذه الأزمة، فإن الحاجة إلى المشاركة البشرية الجماعية، والحاجة إلى العيش والحب والضحك والبكاء معًا من جديد، ستكون أقوى من أي وقت مضى، كما أن الأفلام ستقوم بتعزيز الاتصال المباشر بين العالم، بعد هذا الانقطاع الذى لا نعلم إلى أى مدى سيطول، كما يساهم بالمليارات في رفع لاقتصاد، نحن لا ندين بها فقط إلى 150 ألف عامل في هذه الصناعة الأمريكية، ولكننا مدينون لأنفسنا، حيث أننا نحتاج إلى ما يمكن أن تقدمه لنا الأفلام".

وتدور أحداث الفيلم الجديد Tenet، فى إطار دراما وتشويق وأكشن، وسيكون من تأليف وإخراج كريستوفر نولان، ولم تكشف الشركة المنتجة عن قصة العمل الجديد، ولكنه ملحمة حركية جديدة، ستدور حول التجسس الدولي والتطور.



