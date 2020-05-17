شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبى تطالب بإلغاء العام الدراسى: مش ضرورى أبدا نعرض ولادنا للخطر والمرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب عدد من الفنانين اللبنانيين بإلغاء السنة الدراسية الحالية فى لبنان، وعلى رأسهم الفنانة نوال الزغبى، حيث قالت: "مش ضروري أبدا نعرض ولادنا للخطر والمرض فوق كل الضغط النفسي اللي عايشينو من ورا الوضع العام".

وقالت نوال الزغبى فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "أيام الحرب جيل كامل من الطلاب خسر سنة دراسية وطلع صفّ بلا امتحانات ونجح وتقدّم بالحياة، مش ضروري أبدا نعرض ولادنا للخطر والمرض فوق كل الضغط النفسي اللي عايشينو من ورا الوضع العام، قرار إنهاء العام الدراسى، قرار صائب وهالسنة الدراسية كانت درس بحدّ ذاتا للجميع!".



نوال الزغبى

ومن جهتها قالت الفنانة مايا دياب: "بتنمى إنو إلغاء الإمتحانات الرسمية لهل سنة تكون إلغاء نهائي للإمتحانات الرسمية بلبنان لأنو فينا نتعامل مع موضوع الدراسة بغير طريقة وما نحط بقى التلاميذ تحت ضغط هالامتحانات يلي لليوم ما بعرف شو الها معنى!".

وأضافت مايا: "فتح البلد من أول وجديد بكرا هو مش نهائي هو مرحلة جديدة عم نعيشها لكم يوم وبس رح نشوف انو الوضع رجع تأزم بكورونا رح يرجعوا يسكروا البلد، فالمطلوب هو الوعي من كل شخص فينا والانتباه وما ننطر شو بدها تعملنا الدولة! كونوا مسئولين".

Advertisements



مايا دياب



مايا

وفى سياق آخر أصدر وزير الداخلية اللبنانى محمد فهمى، قرارا يتضمن الإجراءات المتعلقة بإعادة فتح البلاد بعد إنهاء فترة الإغلاق العام التى استهدفت الحد من انتشار وباء كورونا، والمواقيت التي سيسمح خلالها للمؤسسات بالعمل، مع تضمين القرار منع التجول ما بين السابعة مساء وحتى الخامسة فجرا وتقييد حركة السيارات.