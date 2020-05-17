شكرا لقرائتكم خبر عن بصورة نادرة.. صلاح عبد الله يحتفل بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام ويدشن مسابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان صلاح عبد الله على الاحتفال بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام، الذي يوافق 17 مايو، على طريقته الخاصة، بنشر صورة من دولاب الذكريات التى تجمعهما، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام.

وظهر الزعيم في الصورة التي نشرها عبد الله، وهو يتوسط عدد من الفنانين في أحد الأعمال التي جمعتهما سوياً، وأثناء احتفاله بعيد ميلاده آنذاك، وكتب: "بعد ما تقولوا لزعيم الفنانين كل سنة وأنت في أفضل صحة ودايماً منورنا بإبداعك اللي هيعرف أكبر عدد من المحيطين به له جائزة كبرى بعد العيد، فيلم إيه ومين اللى منورين الصورة؟".

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وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية احتفلت بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام، حيث أطلقت فيديو للزعيم عادل إمام جاء فيه مقتطفات من أبرز أدواره وأعماله التى قدمها على مدار تاريخه الفنى فى السينما والدراما والمسرح.

واستعرض الفيديو أعمال الزعيم عادل إمام على أنغام أغنية جديدة تحمل اسم "عادل إمام الأول" والتى نالت إعجاب كل محبيه ومتابعيه من أنحاء الوطن العربى، والأغنية من غناء محمد كيلانى فكرة الكاتب يسرى الفخرانى، من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمود العسيلى، توزيع هانى ربيع، وغناء محمد كيلانى.

ويعرض للزعيم عادل إمام حاليا فى الموسم الرمضانى، مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.

"فلانتينو" تدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو والذى يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.