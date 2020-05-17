شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قالت كاتي بيري عن تعاون تايلور سويفت معها بألبومها الغنائي الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد سلسلة من التكهنات حول مشاركة النجمة العالمية تايلور سويفت لصديقتها النجمة الشهيرة كاتي بيري بالبومها الغنائي الجديد و الذي من المقرر أن تطلقه أغسطس المقبل ، قررت كاتي البالغة من العمر ( 35 عاما ) أن تضع حدا لهذه الشائعات حيث وأثناء حديثها إلى " Hit Radio Breakfast " عن أغنيتها الجديدة Daisies التي أطلقتها بيري مؤخرا، أكدت بيري أن صديقتها تايلورسويفت لن تتعاون معها في ألبوم ألبومها الغنائي الخامس الذي سيتم إطلاقه بعد عدة أشهر .

علقت كاتي بيري عن تعاون سويفت معها قائلة : "لا ، هذا غير صحيح، لكن الجمهور يشعر بحماس كبير تجاه ذلك و الذي سيحدث بالتأكيد في المستقبل وأنا مستعدة له دائما .. فالجمهور دائما ينظر للأمام و نحن نضعهم ضمن رؤيتنا و بأعمالنا الغنائية" .

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يذكر أن كاتي بيري قد فاجأت عشاقها في كليب " Daisies " بعد أن كشفت عن بطنها المنتفخ أثرانتظار طفلها الأول من خطيبها النجم العالمي أورلاندو بلوم حتي توثق لهذه الفترة الهامة التي تعيشها النجمة الشهيرة، وكليب " Daisies " هومن إنتاج وإخراج ليزا فولوشي .

كما استطاعت كاتي بيري أن تحقق نجاح كبير بمجرد أن أطلقت أغنيتها الجديدة " Daisies " ، حيث استطاعت أن تسيطر في اليوم الأول من إطلاق الأغنية على صدارة مخطط مبيعات " iTunes " في الولايات المتحدة الأمريكية، و ذلك حسب موقع " هيدلاين بلانيت ".