شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فراج مهنئا الزعيم بعيد ميلاده: ربنا يخليك لأهلك وجمهورك يا حبيب القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الفنان محمد فراج، الزعيم عادل إمام، بمناسبة عيد ميلاده، متمنيا له دوام الصحة والعافية وأن يحفظه الله لجهوره وللفن المصرى، ونشر فراج، أغنية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التى طرحتها بمناسبة عيد ميلاد الزعيم، وصحبها بتعليق: "عيد ميلاد الزعيم، ربنا يديك الصحة ويخليك لأهلك وحبايبك وجمهورك ولمصر يا نجم النجوم يا حبيب القلب، كل سنة وأنت طيب يا زعيم".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، احتفلت بـعيد ميلاد الزعيم عادل إمام، حيث أطلقت فيديو للزعيم عادل إمام جاء فيه مقتطفات من أبرز أدواره وأعماله التى قدمها على مدار تاريخه الفنى فى السينما والدراما والمسرح.

واستعرض الفيديو أعمال الزعيم عادل إمام على أنغام أغنية جديدة تحمل اسم "عادل إمام الأول" والتى نالت إعجاب كل محبيه ومتابعيه من أنحاء الوطن العربى، والأغنية من غناء محمد كيلانى فكرة الكاتب يسرى الفخرانى، من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمود العسيلى، توزيع هانى ربيع، وغناء محمد كيلانى.

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ويعرض للزعيم عادل إمام حاليا فى الموسم الرمضانى، مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.

"فلانتينو" تدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو والذى يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.