شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان محمد علاء يشارك متابعيه صورة من كواليس تصوير مسلسل "البرنس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان محمد علاء، بصورة من وراء كواليس تصوير مسلسل "البرنس"، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، بصحبه الممثل البديل له في مشهد الخناقة التي شهدتها الحلقة السابقة من المسلسل، ونشر علاء، الذي يجسد شخصية "ياسر" صورة له مع الممثل البديل له في المشهد الذي تلقي فيه "علقة ساخنة" من الممثل محمد رمضان، وكتب "شبهي صح".

وشهدت أحداث الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل البرنس، المذاع علىى قناتى dmc ، و dmc دراما مشهد ذهاب "فتحى" احمد زاهر، و "ياسر" محمد علاء، الى منزل "رضوان البرنس" محمد رمضان، من أجل إعطائه ضعف ميراثه الذى يقدر بـ 3 مليون جنيه لانهاء الخلافات التي بينهم، وطلب "فتحى" من "ياسر" أن يذهب ويعطيه شيك بالمبلغ، وظل هو بداخل السيارة ينتظره امام منزل "رضوان".

وتفاجأ "رضوان" بمجرد فتحه للباب ورؤيته لـ "ياسر" الذى حرص أن يبدا الكلام بـ "كفارة"، ودخل الى منزله وأعطاه 3 مليون جنيه، ليرفض "رضوان" ويقوم بضربه علقة ساخنة بعد أن هشم كل ما في المنزل عليه.

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واستغرب "فتحى" أحمد زاهر أثناء تواجده بالسيارة عن تأخر "ياسر" ليقوم "رضوان" بالخروج له وقام بضربه ضربا مبرحا حتى نزفت الدماء من وجهه، ووجه لهما رسالة أمام أهل الحارة الذين تجمعوا، بأن ما فعله تحية لهم، وأنه سيتركهم حاليا حتى يعثر على ابنته ولكن بمجرد العثور عليها سيجعلهم في عداد الأموات.

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

وشهدت أحداث الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل البرنس، المذاع علىى قناتى dmc ، و dmc دراما مشهد ذهاب "فتحى" احمد زاهر، و "ياسر" محمد علاء، الى منزل "رضوان البرنس" محمد رمضان، من أجل إعطائه ضعف ميراثه الذى يقدر بـ 3 مليون جنيه لانهاء الخلافات التي بينهم، وطلب "فتحى" من "ياسر" أن يذهب ويعطيه شيك بالمبلغ، وظل هو بداخل السيارة ينتظره امام منزل "رضوان".

وتفاجأ "رضوان" بمجرد فتحه للباب ورؤيته لـ "ياسر" الذى حرص أن يبدا الكلام بـ "كفارة"، ودخل الى منزله وأعطاه 3 مليون جنيه، ليرفض "رضوان" ويقوم بضربه علقة ساخنة بعد أن هشم كل ما في المنزل عليه.