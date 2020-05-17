شكرا لقرائتكم خبر عن كتب لها رسالة رومانسية.. جاستين بيبر فى وصلة غزل مع زوجته هايلى بالدوين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن حالة الحب الذى يعيشها كلاً من الثنائي جاستين بيبر وهايلى بالدوين وصلت لذروتها مؤخراً وذلك بعدما قام جاستين بيبر بالتعبير عن مدي امتناته وحبه لها أمام الجميع من خلال رسالة كتبها لها عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، كتب فيها أنها يمتن لكل لحظة يقضيها معها لما يكنه لها من حب كبير، كما نشر صورة تجمعهما ظهر فيها مدي الرومانسية الذى يعيشها الاثنين، والذى يحظى كلاً منهما بجماهيرية ومتابعة كبيرة من قبل قطاع كبير ممن يحبون الثنائي.



جاستين بيبر وهايلى بالدوين

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وحرص النجم العالمي جاستين بيبر، على مشاركة جمهوره ومتابعيه، ببعض لقطات من الفيديوهات المرسلة على الهاشتاج الذي دشنه منذ أيام لأعياد الأم التي تحتفل بها الولايات المتحدة الأمريكية في هذا التوقيت من كل عام.

ونشر بيبر صاحب الـ28 عاماً، مقطع فيديو مجمع للكثير من الفيديوهات التي استقبلها لتهنئات الأمهات عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، ليشارك في النهاية بقبله لزوجته الموديل الشهيرة هايلي بالدوين.

وظهر بيبر منذ أيام، مع والده جيرمي بيبر وأخوه غير الشقيق جاكسون البالغ من العمر 10 سنوات وكانوا جميعًا يرتدون ملابس جعت اللونين الأبيض والوردي، و قد حصدت الصورة 4 ملايين likes خلال يوم واحد فقط من نشرها علي "إنستجرام".