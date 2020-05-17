شكرا لقرائتكم خبر عن مظاهرة حب لرضوان البرنس.. محمد رمضان يثنى على تفاعل جمهوره مع "العلقة الساخنة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم محمد رمضان، على توجيه الشكر لكل جمهوره على تفاعلهم مع مشهد انتقامه من أشقائه في الحلقة السابقة من مسلسل البرنس، الذي يقوم ببطولته في السباق الرمضاني الحالي، ونشر رمضان، مقطع فيديو يظهر فيه تفاعل الجمهور وفرحتهم من انتقام "رضوان البرنس" من أشقائه وتلقينهم علقة ساخنة انتقاماً لما فعلوه طوال المسلسل من قتل زوجته وابنه ومن ثم حبسه ورمي ابنته في الشارع.

وكتب رمضان، على الفيديو الذي نشره عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، " الحمد لله على حالة إندماج و توحّد الجمهور العربي مع #البرنس وكأن رضوان واحد من عيلة كل مُشاهد #رضوان_البرنس #ثقة_في_الله_نجاح".

وشهدت أحداث الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل البرنس، المذاع علىى قناتى dmc ، و dmc دراما مشهد ذهاب "فتحى" أحمد زاهر، و "ياسر" محمد علاء، الى منزل "رضوان البرنس" محمد رمضان، من أجل إعطائه ضعف ميراثه الذى يقدر بـ 3 مليون جنيه لانهاء الخلافات التي بينهم، وطلب "فتحى" من "ياسر" أن يذهب ويعطيه شيك بالمبلغ، وظل هو بداخل السيارة ينتظره امام منزل "رضوان".

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