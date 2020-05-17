"رئيس جمهورية التمثيل".. نجوم الفن يهنئون الزعيم بعيد ميلاده الـ80

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن على تهنئة الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده الـ80، الموافق اليوم 17 مايو الجاري.

ونرصد لكم في هذا التقرير ابرز هؤلاء النجوم:

بشرى

نشرت الفنانة بشرى صورة تجمعها بالفنان عادل إمام، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :" كل سنة وانت طيب يا زعيم يا أستاذ عادل يا بابا هلال يا من أسعدتنا سنين وسنين، يا فخر الفن المصري وتاريخ فى السينما والمسرح والتليفزيون ميتكررش تانى، بحبك و ربنا يديك الصحة يا فلانتينو".

روجينا

نشرت الفنانة روجينا صورة للزعيم، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :" كل سنة وانت طيب يازعيم، أثرت فى وجدان الوطن العربي منحت جمهورك البهجة ومنحك الحب، الزعيم ظاهرة فنية وإنسانية لم ولن تتكرر".

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عمر طلعت زكريا

نشر عمر صورة تجمعه بالزعيم، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :" كل سنه وانت طيب كل سنة وأنت زعيم الكوميديا ربنا يديلك الصحة ويخليك لينا الأستاذ عادل إمام".

دنيا سمير غانم

فيما نشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورة للزعيم، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"كل سنة وحضرتك طيب وبصحة وخير".

أحمد عبدالله محمود

نشر الفنان أحمد عبدالله محمود صورة تجمعه بالزعيم، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :"كل سنة وحضرتك بمليون خير يا زعيم، يارئيس جمهورية التمثيل في الوطن العربي".

دينا

كما نشرت الفنانة الاستعراضية دينا صورة للزعيم، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"كل سنة وانت زعيم الضحكة والسعادة والفن، ربنا يديك الصحة ويخليك لينا".