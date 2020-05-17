صلاح عبدالله يكشف عن جائزة بسبب صورة للزعيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان صلاح عبدالله، الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده الـ80، الموافق اليوم 17 مايو الجاري.

ونشر صلاح عبدالله صورة قديمة من أحد الأعمال التي شارك بها مع الزعيم، ورفقته مجموعة آخرى من الفنانين.

وعلق صلاح على الصورة :"بعد ما تقولوا لزعيم الفنانين كل سنة وانت في أفضل صحة ودايمًا منورنا بإبداعك، اللي هيعرف أكبر عدد من المحيطين به له جائزة كبرى بعد العيد، الفنانين المخضرمين يمتنعون مؤقتًا".

ويعرض للزعيم حاليًا مسلسل فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام، إنتاج ماجنوم لهشام تحسين ورامي إمام، بطولة دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، رانيا محمود ياسين، وفاء صادق.