وفاة والد الفنانة جيسي عبدو إثر حريق بمنزله

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
توفي والد الممثلة اللبنانية جيسي عبدو، صباح اليوم، إثر حريق هائل في منزله بمنطقة زوق مكايل، بجبل لبنان.
اشتعل الحريق في المنزل بسبب انفجار أنبوبة غاز في المنزل.
و تتواجد جيسي في إمارة دبي، بحسب عدد من المواقع اللبنانية.
وتشارك جيسي عبدو في مسلسل "بعد حين"، كان يحمل اسم "نصيبك يصيبك، المسلسل من بطولة أحمد شعيب، العنود سعود، وسام حنا.
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