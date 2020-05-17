كل سنة وانت زعيم حياتي".. هكذا هنأت يسرا الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرصت الفنانة يسرا على تهنئة الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده الـ80، الموافق اليوم 17 مايو الجاري.

ونشرت يسرا مقطع فيديو مجمع من الأعمال التي جمعتها بالزعيم، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت يسرا على الفيديو :"كل سنة وانت زعيم الفن وزعيم حياتي، كل سنة وانت بيك الفن له ضحكة وبصمة مختلفة، طبعا كلامي كله مش هيكفي ولا يوفي عشان أشكرك على كل سلمة طلعتها ونجحت بسبب وجودك وسندتك في حياتي الفنية والشخصية".

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وأضافت يسرا :"مشواري معاك من أجمل مشاوير حياتي ليك بصمة كبيرة فيها، كل سنة وانت طيب يا كبير وزعيم الضحكة في الوطن العربي ربنا يخليك لينا ويخليك لمصر، عادل إمام".

وشاركت الفنانة يسرا، الزعيم عادل إمام في حوالي 17 عملا سينمائيا.

ويعرض للزعيم حاليًا مسلسل فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام، إنتاج ماجنوم لهشام تحسين ورامي إمام، بطولة دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، رانيا محمود ياسين، وفاء صادق.

كما يعرض للفنانة يسرا حاليًا مسلسل "خيانة عهد" بطولة حلا شيحة، وعبير صبري، وهنادي مهنى وخالد أنور ومن تأليف أحمد عادل، إخراج سامح ‏عبدالعزيز، وإنتاج العدل جروب‎.‎