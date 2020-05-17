محمود محمود ينتهى من تصوير "امراة سمراء على الطريق"

أعلن المخرج محمود محمود عن انتهاء تصوير فيلم "امراة سمراء على الطريق" الذى استمر فى التصوير لمدة اسبوعين متواصلين بدولة الامارات وتم التصوير بمدينة دبى .

وقال المخرج "محمود" ان فيلم "امراة سمراء على الطريق" يتطرق لحاله وشعور الفقدان بحياتنا التى تتسبب في الموت بالبطئ، كما يقولوا وربما يظن البعض أن النسيان هو الأمل الأخير لكن الحقيقه هى

ان الفقدان في صورته الأخير كالموت هو الأمل الأخير من خلال ابطال الفيلم نرى قصص وحكايات تعبر عن الفقدان وكيف يؤثر علي ارواحنا واجسادنا ومشاعرنا .

واضاف محمود انه تم تصوير الفيلم بتقنية one chot فهناك أحد المشاهد دون اى تقطيع كدلاله واضحة ومؤكدة علي زمن

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وعمر الإنسان الذي يقطع مرة واحدة .

وأشار إلى أن الفقدان يفقدنا حتى التوازن علي الارض، و يتطرق أيضا الفيلم لاجباريات العصر الحالى التى تفرض علي المرأة القيود لمواجهه تحديات الحياه والمشاعر التى تجعل من الرجل طفلا باكيا .

وأكد ان الفيلم سيشارك في المهرجانات الدولية بعد الانتهاء من ازمة كورونا .



فيلم امراة سمراء على الطريق بطولة يوسف العبيد ،أيه حلمى ،قصيده الشعر للممثل والشاعر حسين نخله وتصوير محمد غانم وتأليف وإخراج محمود محمود .