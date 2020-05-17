فيديو.. محمد محسن يطرح أحدث أغنياته "عطشان" على "يوتيوب"

طرح الفنان محمد محسن منذ دقائق أحدث أغنياته بعنوان "عطشان"، وذلك على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". الأغنية منكلمات: مصطفى إبراهيم ألحان: محمد محسن توزيع موسيقي: رفيق عدلي، والكليب من إخراج :محمد خيري، واستعان في مطلع الأغنية بالتراث الموسيقي لسيد درويش. موسيقي: رفيق عدلي، والكليب من إخراج :محمد خيري، واستعان في مطلع الأغنية بالتراث الموسيقي لسيد درويش. يذكر أن محسن قد أحيا حفلا غنائياً في فرنسا، وقدم فيه باقة غنائية مميزة من الفن المصري القديم، وأغنيات للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ وأم كلثوم والموسيقار محمد عبد الوهاب، وحضر عدد كبير من الجاليات العربية هناك. Advertisements

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