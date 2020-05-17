وسام حنا وماغي بو غصن يواسيان جيسي عبدو بوفاة والدها-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - شكلت وفاة والد الممثلة اللبنانية ​جيسي عبدو​ صدمة كبيرة خصوصاً لمحبيها والوسط الفني بشكل عام.

وعبرت الفنانة اللبنانية ​ماغي بو غصن​ عن حزنها الشديد ومشاعر المواساة لـ جيسي بفقدان والدها بحادث مأساوي اليوم بعد تعضر شقتها حيث يقيم والدها ووالدتها لخحريق ضخم إثر انفجار عبوة غاز.

ونشرت ماغي صورة الوالد جيسي وهو يحتضنها بالأبيض والأسود وعلقت عليها :"مش عارفة شو بدي قول.. احر التعازي لصديقتي واختي وحبيبة قلبي وعمري بفقدان والدها الغالي الحبيب جورج.. الله يرحمك يا ملاك وتكون نفسك بالسما".

أما زميلها الممثل اللبناني ​وسام حنا​ فنشر صورة جمعته بها وعلق عليها :"يا عيون قلبي انت . الله يصبر قلبك . بتذكر كتير منيح لما كنا محجورين بابوظبي بالتصوير كنتِ كل يوم عتلانة هم اهلك و تقوليلي خيفاني يصير معن شي و انا هون ... قلبي موجوع عليكي كتير . جورج تكون نفسو بالسما".

من أسرة موقع "الفن" نتقدم بأحرّ التعازي من الممثلة جيسي عبدو وعائلة الفقيد، راجين الله أن يسكنه فسيح جناته.

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