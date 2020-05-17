هذا رأي نوال الزغبي بقرار إنهاء العام الدراسي في لبنان-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - رأت الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي​ أن قرار إنهاء العام الدراسي في لبنان لهذا العام 2020 قرار صائب خصوصاً لناحية عدم تعريض التلامذة للخطر فصحتهم أهم.

وعبرت نوال عن رأيها في صفحته الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي فكتبت :"بايام الحرب جيل كامل من الطلاب خسر سنة دراسية وطلع صفّ بلا امتحانات ونجح وتقدّم بالحياة. مش ضروري ابدا نعرض ولادنا للخطر والمرض فوق كل الضغط النفسي اللي عايشينو من ورا الوضع العام. قرار انهاء ⁧العام الدراسي⁩ قرار صائب وهالسنة الدراسية كانت درس بحدّ ذاتا للجميع!".

وكان ​وزير التربية اللبناني​ة ​طارق المجذوب​ أعلن من السراي الحكومية اليوم استكمال العام الدراسي عن بُعد حتى آخر ايار دون الحضور إلى المدرسة وإقترح إلغاء دورة عام 2020 لإمتحانات الثانوية العامة بكل فروعها وفق ضوابط محددة بعد انهاء الدراسة عن بعد ترفيع التلامذة الى الصف الاعلى وفق ضوابط تحددها الوزارة".



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