إليسا تفصح عن أقرب الأغاني إلى قلبها-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - بعد أن أكدت ​إليسا​ خبر طرحها لأغنيتها "​قهوة الماضي​" من ألبومها الجديد 2020 في فترة العيد، عبر الفنانة اللبنانية عن تفضيلها هذه الأغنية واعتبارها الأقرب إلى قلبها"، وكتبت في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي معبرة عن محبتها للأغنية :"قهوة الماضي.. من أقرب الأغاني على قلبي بالفترة الأخيرة، وراح تصدر على العيد إن شاء الله"، والأغنية من كلمات ​سهام الشعشاع​، ومن ألحان ​محمد رحيم​، ومن توزيع كميل خوري، وسيتم طرحها على يوتيوب.

ولاقى منشور إليسا تفاعلًا كبيرًا لدى جمهورها ومن بين التعليقات التي وردت عليه:"اكيد هتكسر الدنيا يا نجمة لبنان" وأضاف متابع آخر"وهتكون من الأقرب الأغاني لقلبي انا كمان".

إشارة إلى أن آخر أعمال إليسا، أغنية "هنغني كمان وكمان" التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب وشاركتها به الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ وحققت نجاحًا كبيرًا.



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