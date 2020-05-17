ميرنا وليد - بيروت - أكملت ​ميلا الهاشم​ ابنة الفنانة ​نانسي عجرم​ أمس السبت أعوامها الـ11 ، ولهذه المناسبة احتفلت نانسي بعيد ميلاد ابنتها موجهة لها رسالة عبر صفحته الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، فكشفت عن صورتين ظهرت فيها إلى جانب ابنتها ميلا التي بدت أطول منها وذلك لوقوفها على كرسي وبدا أمامها قالب الحلوى المخصص للمناسبة، وعلقت نانسي :" أول حب بحياتي وأول فرحة بعمري.. كل سنة وإنت نور عيوني ودقات قلبي اللي ما بتنعد... عيدك أحلى أعيادي".

أما ميلا فنشرت بدورها عبر صفحتها الرسمية مقطع فيديو إضافي ظهرت فيه بفستانٍ أخضر وهي ترقص وتؤدّي بعض حركات السالسا بإحترافية، الأمر الذي أثنى عليه متابعوها ومحبو نانسي.

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كانت هذه تفاصيل خبر ميلا الهاشم ترقص السالسا في عيد ميلادها وكيف عايدتها والدتها نانسي عجرم؟-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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