ميرنا وليد - بيروت - رأى المنتج البحيريني ​محمد الترك​ زوج الفنانة المغربية ​دنيا بطمة​ بأنها لا تجيد الطبخ.

وأطلت بطمة على متابعيها في بث مباشر ضمن إحدى المقابلات على مواقع التواصل الاجتماعي، ولدى سؤال المحاور عن مدى مهارتها في الطبخ من 1 إلى عشرة في الطبخ، فأجاب الترك بدلاً منها بعد ترددها، مشيراً بأصابعه الى الرقم 2.

ومازح المحاور بطمة قائلاً: "انتبهي قال 2 يعني الثانية جاية في الطريق"، لتجيب: ""خلي يجرب بس".

وكانت دنيا بطمة اثارت جدلاً حول حملها بسبب منشور عبر خاصية"ستوري" نشرتها عبر حسابها الرسمي علىأحد مواقع التواصل قالت فيه إنها ترفض الخضوع لعلاجات تجميلية كالـ"البوتوكس" و"الفيلر"، بسبب ظروف الحجر المنزلي، إلى جانب سبب آخر لم تذكره، ما أثار الجدل حول احتمال حملها للمرة الثانية، وقالت بطمة في الفيديو الذي نشرته: "نتوما عارفين عندي واحد السبب لي كيمنعني ندير البوطوكس والفيلر وما نقيس حتى حاجة".

يشار إلى أن دنيا بطمة رزقت بابنتها الأولى غزل عام 2017.

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كانت هذه تفاصيل خبر محمد الترك يرى عدم مهارة دنيا بطمة في الطبخ وهي ترد"خليه يجرب يتزوج مرة ثانية"-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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