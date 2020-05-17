هكذا تردون على الكلام الجارح بطريقة سيرين عبد النور

ميرنا وليد - بيروت - وجهت الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ رسالة غامضة، ولكن بطريقة ساخرة عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

وكتبت سيرين: " إذا حدا اذاك بكلام جارح فارميه بالورود مع المزهرية طبعاً والطاولة اذا قدرت ... وشكراً".

ولم تعط سيرين أي اشارة إلى سبب منشورها، أو الشخص المقصود من كلامها.

وكانت سيرين قد عبّرت عن تمنياتها أن يعود لبنان إلى سابق عهده، من حيث الأمان والإستقرار، داعية الله أن يخلص البلاد من الشر ومن الأمراض، وأن يرتاح الشعب اللبنانين من الفقر والقهر.

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