ميرنا وليد - بيروت - تستمتع النجمة ​صوفيا فيرغارا​ مع زوجها النجم جو مانغانيلو، بوقتهما في أفضل طريقة ممكنة، رغم فيروس كورونا وما تسببه من تعطيل في كافة أشكال الحياة حول العالم.

ونشرت فيرغارا عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صوراً لها مع زوجها من داخل قصرهما في بيفرلي هيلز، وظهرا وهما بحمام السباحة، في غاية الإستمتاع.

وكانت فيرغارا ذات قد كشفت سابقاً أنها تخاف من الحسد، والدليل على ذلك هو ظهورها بعدد من الصور مرتدية ملابس تحمل "عين"، المعروفة أنه ضد الحسد، وكأنها تعلن أنها تخاف من الحسد.

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كانت هذه تفاصيل خبر صوفيا فيرغارا وزوجها يستمتعان بالحجر المنزلي في حمام السباحة.. بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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