خاص "الفن"- هذا رأي محمد فراج بمسلسل خطيبته بسنت شوقي

ميرنا وليد - بيروت - يحرص الممثل المصري ​محمد فراج​ على متابعة مسلسل "​ونسني​"، الذي تشارك في بطولته خطيبته الممثلة المصرية بسنت شوقي، إلى جانب ​محمود الليثي​ و​حازم إيهاب​ وأحمد سلطان، والذي يعرض حالياً في ​رمضان​، عبر قناة ​mbc مصر​.

وكشفت بسنت لموقع "الفن" أن فراج أشاد بالمسلسل وأعجب به، مضيفة أنه يرى العمل لطيف وفيه كوميديا جديدة ومختلفة، لافتة الى أنه لا يشاهد أعمال كثيرة التي تعرض في رمضان هذا العام، بإستثناء "ونسني"، خصوصاً أنه يستعد لإستكمال تصوير مسلسله "تقاطع طرق"، مع الممثلين المصريين منى زكي ومحمد ممدوح، بعد رمضان.

وكان فراج وبسنت قد أعلنا خطوبتهما في الدورة الثالثة، من مهرجان الجونة السينمائي العام الماضي، بعد قصة حب طويلة جمعتهما خلال السنوات الماضية، ويستعدان للإحتفال بزفافهما بعد الإنتهاء من إرتباطاتهما الفنية، وتخطي أزمة ​فيروس كورونا​.

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