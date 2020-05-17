كيم كارداشيان تبيع مجموعتها الكاملة من الأقنعة خلال دقائق مستغلة أزمة كورونا.. صور

كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 مايو 2020 07:17 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وفيي انفذت أقنعة الوجه التي صممتها كيم كارداشيان للوقاية من فيروس كورونا بعد ساعات من إطلاقها في السوق.

فالجميلة التي تظهر بشكل متكرر كأيقونة للموضة كانت قد أطلقت المنتج على موقع سكيمز SKIMS الخاص بها صباح يوم السبت وتمّ تداول المنتج بسرعة.

إنّ الأقنعة الخاصة بالمصممة التي تبلغ من العمر 39 عاماً تأتي في خمسة ألوان شفافة مختلفة والتي تتوافق مع مختلف ألوان بشرة الجلد.

وقد نشرت كيم الأخبار المثيرة عن المنتج على تويتر، ووعدت متابعيها بأنه سيعاد تصنيع وتوزيع المنتج في الأسبوع القادم.

للأسف إنّ أقنعة الوجه الخاصة بنا قد تمّ بيعها بالكامل اليوم لكننا نعمل مع شريكنا المحلي في لوس أنجلوس لإنتاج المزيد بأسرع ما يمكن.

وقالت: “ستكون الدفعة التالية من الأقنعة متاحة في الأسبوع المقبل-يرجى التسجيل لتلقي المزيد من التفاصيل قريباً، وشكراً لكم على دعمكم.”

في حين يزال العالم مقفلاً بسبب فيروس كورونا وفيما جعلت أماكن مثل ولاية كاليفورنيا ارتداء غطاء الوجه إلزامياً عند الخروج في العلن، تغتنم كيم الفرصة للاستثمار في آخر صيحات الموضة،

حيث أنّ عدداً لا يحصى من المشاهير الآخرين كانوا إما صمّموا الأقنعة الخاصة بهم أو قاموا باستعراض الأقنعة المفضلة لديهم.

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وتتميز الأقنعة بكونها سلسة على الوجه، وقد ذكر حساب شركة سكيمز على الانستجرام أنّ الأقنعة “قابلة للتنفس، ناعمة، ومريحة”، و” مصممة ليتمّ ارتداؤها طوال اليوم.

إنّ الألوان الخمسة المتاحة للأقنعة هي الرملي، الطيني، سيانا ، الكاكاو و أونيكس ، والتي تعتبر الألوان المشهورة لخطّ الملابس الداخلية لكاردشيان.

وكما هو الحال مع الصور الإعلانية لخطّ الملابس الداخلية لعلامتها التجارية، نشرت كيم كارداشيان لقطات من دعاية الأقنعة تظهر نساء من ألوان بشرة مختلفة يرتدين القناع الذي يتطابق على الأغلب مع لون بشرتهنّ.

من غير الواضح كيف أو متى التقطت الصور، بما أنه يفترض أن يكون الجميع في عزلة، لكن بعض صور الأقنعة تبدو معدلة عبر برنامج فوتوشوب.

ويتمّ بيع القناع الواحد مقابل 8 دولارات، في حين يتمّ بيع حزمة من أربعة مقابل 25 دولاراً.

وقد وعدت كيم بشحن مجاني على الطلبات المنزلية لحين نفاذ الكمية.

ومن خلال القصة التي نشرتها كيم كارداشيان، أطلعت الناس أنّ شركة سكيمز تتبرع بعشرة آلاف من أقنعة الوجه للشركاء الخيريين Baby2Baby, Good+ Foundation, La Food Bank, And National Domestic Workers Alliance.

وكانت شاركت نجمة تلفزيون الواقع “كورتني كارداشيان” متابعيها صورة عارية لها التقطت في جلسة تصوير خاصة لمجلة DuJour خلال فترة حملها بطفلها “رين” عام 2014.