كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر 'الأعلى للإعلام' يرصد 127 ملاحظة على دراما رمضان في الأسبوع الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصدت لجنة رصد الشاشات بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، 127 ملاحظة على 25 مسلسل خلال عرضها في الأسبوع الثالث لشهر رمضان المبارك.

وتراوحت الملاحظات بين الألفاظ السوقية، والتهكم، والسخرية، ومشاهد العنف، والتدخين، ومشاهد توظيف الدين توظيفًا سلبيًا، وتشويه صورة المرأة.

وبحسب التقرير، فقد احتلت مشاهد التدخين صدارة المخالفات بـ40 ملاحظة، تليها الألفاظ السوقية 35 ملاحظة، ثم مشاهد شرب الخمر 14 ملاحظة، وتشويه المراة 12 ملاحظة، والعنف 6 مشاهد.

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وقال التقرير أيضًا إنه المسلسلات خلت في الأسبوع الثالث من أية مشاهد للحض على الكراهية أو السب والقذف، فضلًا عن انخفاض كبير في المشاهد التي تضمنت ألفاظًا نابية ومتدنية، وتعاطي المخدرات، والإيحاءات الجنسية، مقارنة بالأسبوعين الأول والثاني.

شكاوى "الأعلى للإعلام" توصي بوقف برنامج نبض الحياة على قناة المحور

وأوصت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بوقف برنامج نبض الحياة على قناة المحور؛ بسبب مخالفة قرار المجلس بعدم بيع أو تأجير الهواء، وحذف المحتوى الخاص بالبرنامج من الموقع الرسمي للقناة.

كما أوصت اللجنة باستكمال التحقيق في الشكوى المقدمة من جامعة القاهرة ضد موقع القاهرة ٢٤.