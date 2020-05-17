تراند اليوم : هل جاء وقت اعتزال الزعيم !

مع انطلاق موسم رمضان 2020 يتسارع محبي الزعيم عادل امام لمتابعة مسلسل فلانتينو خصوصا بعد غيابه عن موسم رمضان الماضي ، و قراره هذا الموسم المشاركة مع ابنه رامي امام .
و تحدث الجمهور عن دور عادل امام الذي لم يكن بالقدر المتوقع المنتظر بعد الغياب ، و انتقد الجمهور الظهور القليل لعادل امام و قلة المشاهد التي يظهر فيها ، و اكد الجمهور ان عامل السن ظهر علي الزعيم خصوصا بعد تمامه عامه الـ80 و اكدو ان عدم النجاح الكبير الذي لم يحققه يمكن ان يجعل الزعيم يفكر في الاعتزال .
مسلسل “فلانتينو” بطولة عادل إمام، داليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.
تدور الأحداث حول “نور عبد المجيد” الشهير بـ “فلانتينو” يمتلك مدارس إنترناشونال هو وزوجته، وتدور خلافات بينهما مع مغامرة ومفاجآت.