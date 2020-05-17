تراند اليوم : هل جاء وقت اعتزال الزعيم !

مع انطلاق موسم رمضان 2020 يتسارع محبي الزعيم عادل امام لمتابعة مسلسل فلانتينو خصوصا بعد غيابه عن موسم رمضان الماضي ، و قراره هذا الموسم المشاركة مع ابنه رامي امام .

و تحدث الجمهور عن دور عادل امام الذي لم يكن بالقدر المتوقع المنتظر بعد الغياب ، و انتقد الجمهور الظهور القليل لعادل امام و قلة المشاهد التي يظهر فيها ، و اكد الجمهور ان عامل السن ظهر علي الزعيم خصوصا بعد تمامه عامه الـ80 و اكدو ان عدم النجاح الكبير الذي لم يحققه يمكن ان يجعل الزعيم يفكر في الاعتزال .

مسلسل “فلانتينو” بطولة عادل إمام، داليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، ‏وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام‎.‎

تدور الأحداث حول “نور عبد المجيد” الشهير بـ “فلانتينو” يمتلك مدارس إنترناشونال هو وزوجته، وتدور خلافات بينهما مع مغامرة ومفاجآت.