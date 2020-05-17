تراند اليوم : علقة سخنة من رضوان البرنس لأشقائه بعد خروجه من السجن – اتفرج

حقق مشهد ضرب رضوان البرنس لأخوته ياسر وفتحي مشاهدات تخطت الخمسة ملايين خلال أقل من 14 ساعة على نشره عبر قناة YouTube الخاصة بمنصة WatchIT والقناة الخاصة بالفنان محمد رمضان.

جمع المشهد بين محمد رمضان ومحمد علاء وأحمد زاهر، حيث يذهب ياسر ليعرض مبلغ 3 ملايين جنيه تعويض لرضوان بعد تسبب أخوته في مقتل زوجته وابنه ودخوله السجن ثم ضياع ابنته.

يبدأ رضوان في ضرب ياسر انتقاما مما فعل، ثم يخرج ليبدأ في ضرب فتحي أمام أنظار الجميع، ثم يتحدث إلى أهل الحارة ويكشف لهم سبب ضربه لأخوته، ويتوعدهم بالقتل فور عثوره على ابنته.

يذكر أن مسلسل البرنس من تأليف وإخراج محمد سامي، إنتاج سينرجي-تامر مرسي ويشارك في بطولته عدد من الفنانين ومنهم؛ محمد رمضان، نور، أحمد زاهر، نجلاء بدر، روجينا، إدوارد، صفاء الطوخي، سلوى عثمان، محمد علاء، رحاب الجمل، دنيا عبد العزيز، محمد مهران، محمد جمعة، عبد العزيز مخيون، بدرية طلبة، أحمد داش، مروة الأزلي وريم سامي.