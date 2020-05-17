تراند اليوم : السوشيال ميديا تصنع تمثال لـ ” عادل امام ” في عيد ميلاده

على طريقته الخاصة، احتفل الفنان المصري الكبير عادل إمام مع جمهوره بعيد ميلاده الـ80، الذي صادف اليوم (الأحد) 17 مايو، وذلك بنشر مقطع فيديو من أحد أفلامه الشهيرة، مذكراً بجملته الشهيرة «مش أنا عيد ميلادي النهاردة»!

ورغم أن لإمام المولود عام 1940 في قرية شها التابعة للمنصورة بمحافظة الدقهلية شمال مصر، صفحتين على مواقع التواصل إلا أنه نادراً ما يستخدمهما، غير أنه نشر عبر صفحته على «إنستغرام» مقطع فيديو من فيلمه الشهير «السفارة في العمارة»، وبالتحديد مشهد الطائرة، الذي تظهر فيه الفنانة نرمين ماهر «المضيفة»، فيما يقول لها جملته الشهيرة: «مش أنا عيد ميلادي النهاردة»، في محاولة لإقناعها بزيارته بعد وصولهما للقاهرة، والاحتفال معه بهذه المناسبة. وعلق الزعيم، كما يلقبه معجبوه، على الفيديو بالجملة نفسها، لتنهال عليه التهاني من آلاف المتابعين.

أما عرفات محسن الطالب في الصف الثاني الثانوي وأحد عشاق الزعيم، فاحتفل بالزعيم بطريقة مختلفة، إذ نحت له تمثالاً، استغرق في إنجازه أسبوعاً، ونشر صورة التمثال على صفحته الشخصية بـ«فيسبوك» وكتب تحتها، إهداء من أحد محبيك للزعيم الفنان الكبير عادل إمام. فيما أهدته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أغنية جديدة بعنوان «الأول» تجمع فيها لقطات من أعماله المتنوعة بين الأفلام والمسرحيات والمسلسلات مرفقة بصوت محمد كيلانى فكرة الكاتب يسرى الفخرانى، من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمود العسيلى، توزيع هانى ربيع، وغناء محمد كيلانى.

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