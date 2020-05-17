تراند اليوم : شوجر التموين .. اتفرج علي آسر ياسين ايام الكحرته

حصد الفنان آسر ياسين إشادات واسعة على شخصية “عمر” التي يقدمها في مسلسل “بـ 100 وش”، الذي ينافس به في الموسم الرمضاني الحالي.

سخر بعض المتابعين من شكل آسر ياسين قديما، لكونه لم يكن وسيما، حيث نشر أحدهم صورة قديمة له معلّقا: “شوجر التموين”، في إشارة لإعجاب كثير من الفتيات بجملة “بحبك يا شوجر” التي قالها للفنانة نيللي كريم في المسلسل.

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من جانبه، أعاد آسر نشر الصورة عبر حسابه على Twitter، ورد ساخرا: “أما الواحد كان وسيم بشكل زمان.. شوجر القصب”، ليرد عليه الفنان أحمد السعدني ضاحكا: “شوجر القصب ملفوف”.

مسلسل “بـ100 وش”، يشارك في بطولته كل من آسر ياسين ونيللي كريم، وإسلام إبراهيم وزينب غريب وشريف دسوقي. من تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري‏‎.