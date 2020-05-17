تراند اليوم : شاهد.. إطلالات صيفية متنوعة لـ “سيرين عبد النور” تلفت الانظار

تحرص الفنانة سيرين عبد النور مشاركة متابعيها على تطبيق انستغرام باطلالاتها المختلفة في برنامج “سهرانين معاكم بالبيت” الذي يشاركها في تقديمه الممثل المصري احمد فهمي.

وتختار النجمة اللبنانية منذ بداية البرنامج ملابس صيفية بألوان متنوعة وجديدة، وتلفت الانظار باختياراتها الانيقة والمختلفة لناحية التصاميم والالوان المتداخلة والجريئة في بعض الاطلالات.

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واختارت سيرين في اغلب اطلالاتها مكياجاً صيفيا ناعماً يبرز جمال عينيها، معتمدة على رسمة الايلاينر البسيطة واحمر شفاه بألوان خفيفة، على عكس ما استخدمت خلال مشاركتها في الجزء الثالث من مسلسل “الهيبة” خلال الموسم الرمضاني العام الماضي.

والى جانب المكياج الناعم، تعتمد الممثلة اللبنانية على تسريحة شعر بسيطة ومتناسقة مع إطلالتها في كل حلقة، وهو ما يلاحظه عدد كبير من متابعيها الذين يتغزلرن بجمالها واناقتها بعد كل حلقة.