فن ومشاهير

تراند اليوم : شاهد.. إطلالات صيفية متنوعة لـ “سيرين عبد النور” تلفت الانظار

0 نشر
bosyfawzy 0 تبليغ

Advertisements

تحرص الفنانة سيرين عبد النور مشاركة متابعيها على تطبيق انستغرام باطلالاتها المختلفة في برنامج “سهرانين معاكم بالبيت” الذي يشاركها في تقديمه الممثل المصري احمد فهمي.

View this post on Instagram

حبّيت غيّر شوي باللوك حبّيتو 😊؟ اكيد ما تنسوا تحضرونا الّليلة الساعة ١:٠٠ الصبح بتوقيت السعوديّة @mbc1 #سهرانين_معاكم_بالبيت #رمضان_يجمعنا #سيرين_عبد_النور #edgy

A post shared by • سيرين عبد النور • (@cyrineanour) on

وتختار النجمة اللبنانية منذ بداية البرنامج ملابس صيفية بألوان متنوعة وجديدة، وتلفت الانظار باختياراتها الانيقة والمختلفة لناحية التصاميم والالوان المتداخلة والجريئة في بعض الاطلالات.

https://www.instagram.com/p/B_syFAxjNc-/

واختارت سيرين في اغلب اطلالاتها مكياجاً صيفيا ناعماً يبرز جمال عينيها، معتمدة على رسمة الايلاينر البسيطة واحمر شفاه بألوان خفيفة، على عكس ما استخدمت خلال مشاركتها في الجزء الثالث من مسلسل “الهيبة” خلال الموسم الرمضاني العام الماضي.

والى جانب المكياج الناعم، تعتمد الممثلة اللبنانية على تسريحة شعر بسيطة ومتناسقة مع إطلالتها في كل حلقة، وهو ما يلاحظه عدد كبير من متابعيها الذين يتغزلرن بجمالها واناقتها بعد كل حلقة.

 

Advertisements

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا