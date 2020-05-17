وفاة والد فنانة لبنانية شهيرة إثر حريق في منزله

كتب امير فتحي في الأحد 17 مايو 2020 06:57 مساءً - توفى والد الفنانة اللبنانية ” جيسي عدو ” صباح اليوم الأحد إثر نشوب حريق داخل منزله بمنطقة زوق مكايل بجبل لبنان . وتسبب إنفجار أنبوبة غاز إلى اشتعال الحريق الهائل في المنزل . وعثرت عناصر الدفاع المدني على جثة والد جيسي عبدو متفحمة داخل الشقة . وكشف عدد من المواقع اللبنانية عن عدم وجود جيسي عبدو في لبنان بل تتواجد في إمارة دبي بسبب ارتباطها بتصوير إحدى مسلسلاتها . Advertisements

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