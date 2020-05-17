شيرين عبدالوهاب تكشف عن مسلسلات رمضان المفضلة لها

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

عبرت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب عن إعجابها الشديد ب3 مسلسلات تابعتها خلال شهر رمضان الجاري.

وكان أول مسلسل هو “الإختيار” بطولة الفنان أمير كرارة، وقالت عنه شيرين، على حسابها على “تويتر”: ” كل التقدير والاحترام لكل الفنانين اللي شاركوا في مسلسل #الاختيار لتجسيدهم شخصيات دفعت التمن روحها علشان تحمينا. هم دول رجالة بلدنا اللي لازم فعلا نحتزي بيهم”.

أما المسلسل الثاني هو مسلسل “النهاية” بطولة الفنان يوسف الشريف، حيث كتبت: “وعاجبني جداً جداً مسلسل #النهاية ومبروك ليوسف الشريف وكل القائمين على المسلسل.. بس أنا عندي مشكلة، أي حد جديد هقابله هضطر أبص على قفاه الأول لو لاقيته معندوش زرار، يبقى إحنا كده في أمان”.

Advertisements

كما عبرت عن إعجابها بمسلسل “الفتوة” بطولة الفنان ياسر جلال، بقولها: “وبحب كمان مسلسل #الفتوة، مسلسل جميل و#ياسر_جلال ممتاز والديكور والإضاءة وكله مميز”.

ومسلسل “الإختيار” بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ومسلسل “النهاية” بطولة يوسف الشريف وعمرو عبدالجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى وسوسن بدر وساره عادل وزكي فطين عبد الوهاب ومحمد جمعة وعدد آخر من الفنانين وموسيقي تصويرية هشام خرما، والعمل فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجي.

ومسلسل “الفتوة” بطولة ياسر جلال، ومي عمر، وأحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، وأحمد خليل، وليلى أحمد زاهر، وغيرهم، وهو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوي.