حفيدة عادل إمام توجه له رسالة في عيد ميلاده الـ80

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
وجهت هالة مقبل، ابنة سارة، نجلة الفنان المصري عادل إمام، رسالة إلى جدها بمناسبة احتفاله بعيد ميلاده الـ80.
سارة، نشرت مجموعة من الصور لها برفقة جدها، عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: “إلى أعظم جد في العالم، للرجل الذي لم يفشل أن يرسم ضحكة على وجوه الجميع، أتمنى فقط أن أصبح مثلك في يوم من الأيام أنت قدوتي”.
وأضافت: “شكرا لأنك دوما تلهمني في كل خطوة أخطوها، أنت ملك عائلتنا أحبك كثيرا كل سنة وأنت طيب يا بطلي”.
وكان الفنان عادل إمام، قد تلقى العديد من تهاني جمهوره ومحبيه عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بمناسبة عيد ميلاده.
من ناحية أخرى، ينافس عادل إمام، في الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل “فلانتينو” بطولة داليا البحيري، ودلال عبدالعزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.
تدور الأحداث حول “نور عبدالمجيد” الشهير بـ “فلانتينو” يمتلك مدارس إنترناشونال هو وزوجته، وتدور خلافات بينهما مع مغامرة ومفاجآت
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