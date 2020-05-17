مصرع والد الفنانة اللبنانية جيسي عبدو إثر حريق اندلع في منزلها.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
توفي اليوم الأحد 17 مايو والد الممثلة اللبنانية جيسي عبدو، إثر حريق هائل في منزله بمنطقة زوق مكايل، بجبل لبنان.
اشتعل الحريق في المنزل بسبب انفجار أنبوبة غاز، فيما تتواجد جيسي في إمارة دبي، ولم تتمكن من زيارة لبنان لتوديع والدها بسبب وقف الطيران لانتشار فيروس كورونا.
جيسي عبدو ممثلة لبنانية شاركت في العديد من الأعمال، وعرفها الجمهور المصري بعد مشاركتها في مسلسل “سك على إخواتك” مع علي ربيع.
كما شاركت في مسلسل جديد بعنوان «لا قبلك ولا بعدك» كل يوم خميس وجمعة الساعة ٩:٣٠ على قناة الجديد الفضائية اللبنانية، وتشارك الفنانة في بطولته أمام أيمن قيسوني، عباس شاهين، أيمن قيسوني، رانيا عيسى، أرزة شدياق، شيرين ساسين، جاد بو كرم، ايلي شمالي، نتالي سلامة، تأليف كريستين بطرس، إخراج جورج روكز.
يُذكر أن جيسي عبدو شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل «صانع الأحلام» سيناريو بشار عباس، إخراج محمد عبدالعزيز، ويشارك جيسي بطولته، مكسيم خليل، طوني عيسى، وغيرهما.
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