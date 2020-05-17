عبدالعزيز المفرج في العناية المركزة بحالة حرجة.. والسبب نزيف في المخ

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نُقل الفنان والمطرب الكويتي عبدالعزيز المفرج الملقب بـ"شادي الخليج" رئيس جمعية الفنانين، إلى المستشفى حيث أدخل العناية المركزة في مستشفى الأميري في حالة حرجة وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة أدخلته غرفة العمليات لإجراء جراحة لوقف النزيف الذي أصاب المخ.

وشارك الفنان الكويتي طارق العلي عنوانًا لأحد المواقع المحلية يفيد بإصابة عبدالعزيز المفرج بجلطة في المخ أدخلته غرفة العمليات لإيقاف النزيف، حيث علق "العلي" قائلًا: "ما يشوف شر أستاذنا الغالي بوعلي والله يقومه بالسلامة".

وتفاعل العديد من رواد التواصل الاجتماعي مع الحالة الصحية للفنان الكويتي القدير، حيث ترك الكثيرون تغريدات تتناول دعوات له بالشفاء العاجل، فكتب حساب منسوب لابنته باسم "خلود المفرج" فكتبت قائلة: "دعواتكم للوالد عبدالعزيز المفرج شادي الخليج يخضع الآن لعملية إيقاف نزيف بالمخ اللهم سلم سلم ولا حول ولا قوة إلا بالله".

وكشف حساب باسم يوسف عبدالوهاب السريع عن حالته الصحية مؤكدًا أنه خضع لعملية وقف النزيف في المخ ويبقى تحت الملاحظة الطبية لمدة 48 ساعة، فكتب قائلًا: "أسألكم الدعاء للعم عبدالعزيز المفرج بوعلي شادي الخليج".

وأضاف "السريع" قائلًا: "تم إجراء العملية نزيف بالرأس والآن تحت الملاحظة 48 ساعة (دعاء المؤمن لأخيه المؤمن بظهر الغيب مستجاب بإذن الله) لا تحرمونا من صالح دعائكم بأن يشفيه ويعافيه شفاء عاجلًا غير آجل أجر وعافية يابو علي".

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وأضاف مساعد البلوشي قائلًا: "دعواتكم للعم عبدالعزيز المفرج بالشفاء والعافية"، فيما كتب مهلهل خالد المضف قائلًا: "(اللهم رب الناس، أذهب الباس، واشفه وأنت الشافي؛ لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقمًا) دعواتكم للعم عبدالعزيز المفرج "شادي الخليج" بالشفاء والعافية".

وبيّن حساب باسم شارع الصحافة قائلًا: "رئيس جمعية الفنانين الكويتين الفنان عبدالعزيز المفرج (شادي الخليج) يتعرض لجلطة في المخ وأدخل على أثرها غرفة العمليات لإيقاف النزيف و يرقد حاليا في قسم العناية المركزة بالمستشفى الأميري .. #شارع_الصحافة".

واحترف الفنان الكويتي عبدالعزيز المفرج الغناء، وقرر تغيير اسمه وإطلاق لقب فني عليه وهو شادي الخليج حيث بدأ مسيرته بأغنية عنوانها لي خليل حسين في سنة 1960.

ودرس المطرب الملقب بـ"شادي الخليج" في مصر وحصل على شهادة بكالوريوس التربية الموسيقية من المعهد العالي للتربية الموسيقية في 1967، بعد عودته التحق بالعمل في وزارة التربية والتعليم وتدرج في السلم الوظيفي حتى وصل إلى وظيفة موجه فني عام للتربية الموسيقية بدرجة وكيل وزارة مساعد.

وتوقف عبدالعزيز المفرج فنيًا وإعلاميًا لمدة 11 عامًا ثم عاد في 28 أغسطس 1976 بمرافقة فرقة عبد العظيم محمد، بأغنيتين من ألحان غنام الديكان الأولى حالي حال للشاعر عبد الله محمد العتيبي والثانية سدرة العشاق من كلمات مبارك الحديبي، ثم شكل الثلاثي "شادي الخليج وعبد الله محمد العتيبي والديكان" ثلاثيا ناجحا في عدة أعمال غنائية مثل: صدى التاريخ، مواكب الوفاء، حديث السور، قوافل الأيام، أنا الآتي، قلادة الصابرين، الزمان العربي، أوبريت عاشق الدار.