شاهد .. كيف هنأ أفيخاي أدرعي الفنان ” عادل إمام ” بعيد ميلاده

كتب امير فتحي في الأحد 17 مايو 2020 05:59 مساءً - نشر المتحدث الرسمي بإسم الجيش الإسرائيلي ” أفيخاي أدرعي ” تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع ” تويتر ” هنأ فيها الفنان المصري ” عادل إمام ” بعيد ميلاده ال 80 .
وتضمنت تغريدته مقطع فيديو للفنان عادل إمام في لقاء له ببرنامج ” واحد من الناس ” مع الإعلامي عمرو الليثي يتحدث فيه عن إسرائيل .
فقال : ” محدش هيقدر يعمل حاجة لإسرائيل وأنا بعلنها .. إسرائيل طلعت منظمة جدا وبتشتغل جدا وناس عارفة هي بتعمل إيه بالضبط وإسرائيل لما بتقول أنا هعمل كذا بتعمل ” .
وكتب أفيخاي أدرعي في تعليقه على مقطع الفيديو : ” أتقدم بأحر التهاني للفنان عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده .. هذا الاسم اللامع في إسرائيل وكافة دول الشرق الأوسط ” .
وتابع : ” حيث يشاهده الكثير من الإسرائيليين ويضحكون على فكاهته التي لا مثيل لها حتى وإن تحدث ضدنا .. إحنا مستمرين بمشاهدة أجمل أعمالك مثل ما أنا عم بشاهد مسلسلك الرائع فلانتينو ” .
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