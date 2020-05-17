تعرف على أفضل وقت لشرب القهوة والحفاظ على مفعولها في رمضان

كتب امير فتحي في الأحد 17 مايو 2020 05:59 مساءً - كشف موقع ” CNN ” العربية عن بعض الأوقات المعينة التي يمكن للصائمين تناول القهوة بها خلال شهر رمضان .

خاصة للأشخاص الذين يتناولونها بشكل كثير خلال اليوم واعتادوا عليها ويؤثر التقليل منها في رمضان على نشاطهم .

حيث تساعد القهوة في تحفيز النشاط وعلى التركيز بشكل أفضل أثناء العمل .. كما تحفز النشاط العقلي والجسدي .

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إلّا أن الإكثار منها يتسبب أيضا في ردة فعل عكسية تتمثل في فرط نشاط يجعل التركيز على الأعمال وإنجازها أمرا صعبا .

ولذا يجب تجنب الإكثار من القهوة خلال رمضان بحيث ألا يشرب الفرد أكثر من كوب واحد كبير منها أو كوبين صغيرين .. وإنه أفضل وقت لشرب القهوة هو وقت السحور فيبقى مفعولها في وقت الصباح الأقرب إلى وقت العمل .

وذكر الموقع أيضا ضرورة عدم شرب القهوة على معدة فارغة وإستبدالها بوجبة الإفطار إذ إنها تحفز إنتاج الحمض في المعدة ما قد يتسبب بآلام أو شعور بعدم الارتياح .