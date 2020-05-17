كتب امير فتحي في الأحد 17 مايو 2020 05:59 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ” نشوى مصطفى ” عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” منشورا لها علقت من خلاله على مسلسل ” البرنس ” للفنان ” محمد رمضان ” الذي يعرض بالموسم الرمضاني الحالي .
وانتقدت نشوى مصطفى الدور الذي قام به محمد رمضان من حيث قلة المشاهد الخاصة به على الرغم من إنه بطل العمل .
فكتبت قائلة : ” هو لو قرأ السيناريو استحالة كان يوافق بس مليون في المية ما قرأش وحد حكى له .. إزاي ممثل تصنيفه نجم يوافق يكون تحريك الأحداث الدرامية مش عنده ” .
وتابعت : ” وبالتالى محركين الأحداث يبقوا هما حديث الناس وخصوصا أنهم ممثلين شطار جدا استغلوا الفرصة العظيمة اللي فى ايديهم ” .
وأضافت نشوى مصطفى : ” متقوليش براڤو إنه بيدى فرص لزمايله ما هو في ملعب الفن لا يجوز إنكار الذات دي لعبة جماعية والشاطر اللي يجيب جون .. والحقيقة هو من أول الحلقات وجت فيه أجوان كتير .. أرجع وأقول العلم نور ” .
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب مسلسل البرنس .. نشوى مصطفى تنتقد محمد رمضان : ” لو قرأ السيناريو كان رفض الدور “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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