صورة صادمة للإعلامية وفاء الكيلاني قبل 18 عام.. وكيف تعرضت للسخرية والتنمّر بسبب شعرها «الأشقر» !

كتب امير فتحي في الأحد 17 مايو 2020 05:59 مساءً - تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورة قديمة للإعلامية المصرية “وفاء الكيلاني”، ظهرت فيها بشعر أشقر فاتح جداً وقصير، وبتسريحة غير تقليدية.حيث رأى المتابعون أن شكلها وإطلالتها مختلفان تماماً عما هي عليه في الوقت الحالي .

ولاقت تلك الصورة سخرية وانتقادات من عدد كبير من النشطاء الذين أكدوا علي تشابة تلك الإطلالة التى أعتمدتها الإعلامية بإطلالة إحدي أعضاء فرقة الـ”فور كاتس” الإستعراضية التى كانت مشهورة في أوائل الألفينات .

الإعلامية “وفاء الكيلانى” قبل 18 عام

يُذكر أن الإعلامية وفاء الكيلانى قد أعلنت منذ فترة عبر حسابها الرسمى علي موقع إنستجرام، عن البرومو الدعائي لبرنامجها الجديد” السيرة” والذي سيذاع علي شاشة تليفزيون dmc ، حيث كان من المقرر طرحه في شهر رمضان الحالي 2020 لكن تم تأجيلة لظروف غامضة .