بيلي إيليش ووالدها يطلقان «راديو أنا وأبي» على Apple Music‏

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلقت مغنية البوب الأمريكية بيلي إيليش ووالدها الممثل باتريك أوكونيل البرنامج الإذاعي الجديد “راديو أنا وأبي”، لأول مرة على منصة Apple Music يوم الجمعة 8 مايو .

كانت المغنية الحائزة على جائزة غرامي والبالغة من العمر 18 عامًا ووالدها باتريك أوكونيل، قد كشفا عن المشروع التعاوني الجديد هذا الأسبوع، بحسب ما أعلنه الإذاعي والمضيف التلفزيوني النيوزيلندي زين لوي.

يعد هذا البرنامج الثاني لإيليش الذي تطلقه على منصة الموسيقى العالمية Apple Music، بعد برنامجها الأخر الذي أطلقته عام 2018 بعنوان groupies have feelings too، وقد سبق ذلك فوزها بجائزة جرامي عن البوها الرائع “WHEN WE ALL FALL ASLEEP WHERE DO WE GO?”

وتشير تقارير متداولة أن المغنية الصغيرة اردات ان يكون برنامجها الجديد ثمرة تعاون مشترك بينها وبين والدها باتريك أوكونيل، الذي عمل بالتمثيل لأربعة عقود، ظهر خلالها بأدوار صغيرة في عدد من المسلسلات الأمريكية الشهيرة مثل NYPD Blue و The West Wing و Supergirl و Baskets.

ونقل المضيف التلفزيوني زين لوي عن إيليش قولها، لدى والدى حاسة موسيقية لا بأس بها، كنا نقوم بوضع وتجريب بعض الألحان الموسيقية معاً، ونريد أن نشاركها معكم”.

في سياق مماثل كانت المغنية الشابة قد انضمت إلى الحدث الغنائي الذي نظمته منظمة الصحة العالمية وحركة غلوبال سيتيزن بهدف تقديم الامتنان لفريق الأطباء و العاملين بالخطوط الأمامية لمكافحة جائحة فيروس كورونا، ودعماً لدورهم الرائع في المحافظة على أرواح الآلاف المرضى.

كما شارك في العرض الذي انطلق بعنوان (عالم واحد:معا في المنزل)، إلى جانب بيلي ايليش، عدد كبير من نجوم العالم، وأسماء ذات شهرة كبيرة من ضمنها تايلور سويفت، وسيلين ديون وبول مكارتني، وكاميلا كابيلو وستيفي وندر، وجينيفر لوبيز و إلتون جون وكثيرين غيرهم.