بائعة مناديل مسنة تضع سمير صبري في موقف محرج.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حملة هجوم واسعة تعرض لها الفنان المصري سمير صبري عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار صور ظهر فيها الفنان يمر بسيارته في أحد شوارع القاهرة، بينما تقترب منه سيدة مسنة تبيع مناديل طلباً للمساعدة.

الموقف كما رصدته صور صبري، اظهرت الفنان يعامل العجوز بتجاهل تام، ولم يحاول حتى النظر لها، الأمر الذي عرضه لهجوم عنيف من النشطاء، في الوقت الذي حاول البعض تبرير موقف الفنان بأنه ملتزماً بإجراءات الوقاية ضد فيروس كورونا المستجد، وكان حريصاً على عدم التعامل مع أي شخص عن قرب.

يُذكر أن سمير صبري يشارك في مارثون دراما رمضان الجاري بمسلسل «فلانتينو» الذي يشارك في بطولته أمام عادل إمام، ودلال عبدالعزيز، وداليا البحيري، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.

سمير أعرب عن شدة سعادته بالعودة إلى الشاشة في عمل يجمعه أمام الزعيم، وصرح بأنه حينما عرض عليه المخرج رامي إمام المشاركة في العمل، كان سعيدًا جدًا وطالبه بعدم الإعلان عن تواجده فى المسلسل لتكون مفاجأة للمشاهدين إلا قبل أيام قليلة من رمضان، مشيراً إلى كواليس التصوير الطريفة التي تربطه بالزعيم، حيث استعاد الثنائي ذكريات أعمالهما السابقة خاصة فى إسكندرية، وحينما كانا مع الفنانة شادية من خلال «نص ساعة جواز».