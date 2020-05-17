خاص- ابداع نوال الزغبي يتخطى الحدود اللبنانية

تحقق النجمة اللبنانية نوال الزغبي نجاحاً كبيراً في غناء الشارات ان كانت لبنانية أو مصرية.

وقبل شهر رمضان بأيام قليلة، كشفت نوال أنها ستغني “اتحاربت” شارة مسلسل “سلطانة المعزّ” للنجمة المصرية غادة عبدالرازق. هذا التعاون بين نوال وغادة، هو الأول لهما، وذلك بعد غنائها شارة “الناس العزاز” لمسلسل “لأعلى سعر” للنجمة المصرية نيللي كريم.

لكن يبدو ان أغنية “الناس العزاز” التي اطلقتها نوال قبل سنتين لا زال أثرها مستمراً حتى اليوم وستستمر الى ما لا نهاية نظراً لجمالها حيث دخلت في أرشيف الزغبي الناجح.

وقد استفتى موقع “الخليج 365” القراء بسؤال “بأداء أي تيتر مصري أبدعت نوال الزغبي أكثر؟”

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أتت النتيجة 60% الناس العزاز و40% اتحاربت وذلك بعد تصويت الآلاف خلال 24 ساعة عبر ستوري “الخليج 365” على انستغرام.

أغنية “الناس العزاز” تتر مسلسل “لأعلى سعر” للنجمة نيللي كريم، وهي من كلمات مدحت العدل، ألحان عمرو مصطفى، الموزّع الموسيقي أحمد الموجي وأمين نبيل.

أغنية “اتحاربت” تتر مسلسل “سلطانة المعز” للنجمة غادة عبد الرازق، وهي من كلمات تامر حسين، الحان تامر علي، توزيع احمد ابراهيم ميكس وماستر احمد ابراهيم.

لا ب من الإشارة الى ان النجمة الذهبية نجحت نجاحاً كبيراً بشارات المسلسلات اللبنانية منها شارتي “كاراميل”و “لما بتحسبا” للنجمة ماغي بوغصن.

نذكر ان “الزغبي” قد كشفت مؤخراً أنها حاولت العمل على ألبومها خلال فترة الحجر المنزلي، حيث قامت بتسجيل أغنية باللهجة اللبنانية، معلنة الانتهاء من أربع أغنيات فقط منه، مشددة ان هناك المزيد من العمل قبل الانتهاء من الألبوم بشكل كامل.