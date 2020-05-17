جيسي عبده تُفجع بوفاة والدها حريقًا في منزله

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May 17, 2020
فُجعت الممثلة اللبنانية جيسي عبده بوفاة والدها اليوم في منزله.
وفي التفاصيل، إنفجرت قارورة غاز في المنزل، ما أدى الى إندلاع حريق كبير أودى بحياة والد جيسي.
وتتواجد جيسي عبده في ابوظبي حيث كان من المتوقع ان تعود الى لبنان يوم الاربعاء المقبل وذلك بعدما تعذّر عودتها من قبل بسبب اغلاق المطارات للحدّ من فيروس كورونا.
وكانت جيسي قد صورت في الامارات مسلسل “بعد حين” انتاج شركة Gold Touch للمنتج مفيد الرفاعي ولكن تم تأجيل عرضه الى ما بعد شهر رمضان وهو من بطولة: أحمد شعيب، العنود سعود، جيسي عبده، إبراهيم الزدجالي وغيرهم.
أسرة موقع “الخليج 365” تتقدم بأحر التعازي من الفنانة جيسي عبده. ونتمنى من الله ان يلهمها الصبر والسلوان.
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