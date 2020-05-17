فن ومشاهير

جيسي عبده تُفجع بوفاة والدها حريقًا في منزله

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Patricia 0 تبليغ

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May 17, 2020

فُجعت الممثلة اللبنانية جيسي عبده بوفاة والدها اليوم في منزله.

وفي التفاصيل، إنفجرت قارورة غاز في المنزل، ما أدى الى إندلاع حريق كبير أودى بحياة والد جيسي.

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وتتواجد جيسي عبده في ابوظبي حيث كان من المتوقع ان تعود الى لبنان يوم الاربعاء المقبل وذلك بعدما تعذّر عودتها من قبل بسبب اغلاق المطارات للحدّ من فيروس .

وكانت جيسي قد صورت في الامارات مسلسل “بعد حين” انتاج شركة Gold Touch  للمنتج مفيد الرفاعي ولكن تم تأجيل عرضه الى ما بعد شهر رمضان وهو من بطولة: أحمد شعيب، العنود سعود، جيسي عبده، إبراهيم الزدجالي وغيرهم.

أسرة موقع “الخليج 365” تتقدم بأحر التعازي من الفنانة جيسي عبده. ونتمنى من الله ان يلهمها الصبر والسلوان.

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