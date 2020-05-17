أفيخاي أدرعي يهنئ عادل إمام بعيد ميلاده ويشعل الغضب بنشر هذا الفيديو

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجأ المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، متابعيه بتهنئته للفنان عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده الـ 80، وهو ما أثار حالة من الجدل.

ونشر أفيخاي، عبر حسابه الرسمي على تويتر، فيديو سابق للفنان عادل إمام، يتحدث فيه عن إسرائيل، حيث قال فى الفيديو: "ما حدش هيقدر يعمل حاجة لإسرائيل وأنا بعلنها، إسرائيل طلعت منظمة جداً، وبتشتغل جداً، وناس عارفة هي بتعمل إيه بالظبط، وإسرائيل لما بتقول أنا هعمل كذا بتعمل".

وعلق أفيخاي، على الفيديو الذى نشره قائلاً: "أتقدم بأحر التهاني للفنان عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده، هذا الاسم اللامع في #إسرائيل وكافة دول الشرق الأوسط حيث يشاهده الكثير من الإسرائيليين ويضحكون على فكاهته الّتي لا مثيل لها، حتى وإن تحدّث ضدنا، احنا مستمرين بمشاهدة أجمل أعمالك، مثل ما أنا عم بشاهد مسلسلك الرائع".

وعقب نشر المتحدث باسم الاحتلال فيديو "الزعيم"، تفاعل معه الجمهور بشكل كبير من خلال التعليقات، حيث قال أحد المتابعين: "هذا هو هدفكم أيها الصهاينة، تضحكون على العرب، فنيًا وسياسيًا، تبًا لكم".

وقال آخر: "أتقدم بأجمل التهاني للأمة الإسلامية والعربية بقرب زوال إسرائيل الكيان الصهيوني المحتل..في رمضان القادم إن شاء الله .. تذكر التغريدة والأيام القادمة حبلى بما يسوء لكم يا بني صهيون".

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وثالث: "الأفعى مهما تلونت وتزينت بألوان الطبيعة الخلابة لا أمان لها سوف تلدغك بأي فرصة تأتي لها عاجلا أم آجلا".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أهدت أغنية جديدة للفنان المصري الزعيم عادل إمام، كتهنئة له بعيد ميلاده الـ80.

وجمعت الأغنية التي جاءت بعنوان "الأول" عدة لقطات من سلسلة أعمال الزعيم المتنوعة بين الأفلام والمسرحيات والمسلسلات، مرفقة بصوت غنائي مميز.

ونشر الشاعر والمؤلف أيمن بهجت قمر، عبر حسابه الرسمي على تويتر، فيديو الأغنية، وهي من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للفنان عادل إمام احتفالا بعيد ميلاده.

ويشارك عادل إمام في الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل ”فلانتينو“ بطولة دلال عبد العزيز، داليا البحيري، حمدي الميرغني، وفاء صادق، طارق الإبياري، هدى المفتى، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين، تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامى إمام.