حصة النبهان تكشف سبب حذف مشهد "الزار" من "محمد علي رود" (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة الكويتية حصة النبهان سبب حذف التلفزيون الكويتي لمشهد "الزار" في مسلسل "محمد علي رود" موضحةً أن قوانين الكويت لا تسمح بعرض مثل هذه المشاهد وفقًا للمعايير التي تسير عليها.

وأضافت في تصريحات تلفزيونية: "أكيد قوانين تلفزيون الكويت تتحط على العين والراس.. وأنا بنت تلفزيون الكويت وما يسووا ذلك الا إذا كان الشيء يستحق".

وتابعت: "أنا فقدت ٥ كيلو من وزني بسبب ارتباكي هل راح أقنع المشاهد في هذا المشهد.. لأن أكيد في ناس وايد ترفضه وفي ناس وايد مؤمنة بيه.. يمكن هو ده اللي جعل هذا المشهد تريند مع العلم إني كان أقصى حلمي هو إني اقدمه بالتمام والكمال.. فلما صار المشهد تريند اتصدمت".

وأكدت أنها تعرضت لحالة شبة إغماء بعد تصويرها لمشهد الزار، حيث شعرت بأنها لا تستطيع تحريك كل أجزاء جسمها بسبب شدة اندماجها في الدور.

واختتمت حديثها: "أنا ما كنت أنام من كتر إحساسي بالمسؤولية إني أطلع أفضل ما عندي لكي أكون عند حسن ظن الجمهور.. وحسيت برهبة كبيرة جدًا بعد النجاح الكبير اللي حققته في هذا الدور.. وده هيحملني مسؤولية كبيره في أي شيء راح اقدمه بعد ذلك".

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ومن جانب آخر، كان المسلسل الكويتي "محمد علي رود" قد أشعل غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين شنوا هجوماً حادا عليه وطالبوا السلطات المعنية بالتدخل لوقفه واعتذار القائمين عليه لأهالي جزيرة فيلكا بسبب شخصية الخادمة التي اعتبرها البعض إهانة لهم.

وتتمركز نقطة الخلاف حول المسلسل في الشخصية التي تلعب دورها الفنانة هيفاء عادل، وتتمثل في سيدة من جزيرة فيلكا الشهيرة تترك ابنها وتتجه إلى منطقة أخرى في الكويت للعمل كخادمة لدى إحدى عوائل التجَار الأثرياء.

واعتبر الجمهور والمتابعون أن تجسيد هذه الشخصية في العمل الدرامي الكويتي الضخم "محمد علي رود" هو "إساءة إلى فئة من مكونات المجتمع الكويتي".

من جهتهم أطلق المغردون وسم #محشومين_أهل_فيلكا وتصدر قائمة الترند في الكويت لإعلان غضبهم من العمل ورفض الزج باسم الجزيرة بهذا الدور، فوصف المحامي عبد الله السند ما عرضه العمل الدرامي بالنسبة إلى شخصية الخادمة وزعم أنها من جزيرة فيلكا بـ"المهزلة وتغيير وتزييف للتاريخ"، متعهدا بالتوجه إلى وزارة الإعلام للمطالبة بإيقاف العمل والاعتذار من أهالي فيلكا.

ومن جانبه رد الفنان الكويتي خالد أمين على الانتقادات التي طالت مسلسله "محمد علي رود" بسبب اتهامهم بالإساءة لجزيرة فيلكا بسبب شخصية الخادمة التي اعتبرها البعض إهانة لهم، مشيرا إلى أن المسلسل لم يحتوي على شيء يسيء إلى أي فئة من فئات الكويت، فضلا عن أن كل هذه الانتقادات صبت في صالح العمل لأنها ادت الي شهرته بشكل كبير.

وقال أمين في تصريحات تلفزيونية: "أنا مهم عندي النقد البناء عشان استفيد اسمع من ناقد ينقد نقد بناء.. واللغط الي يصير ده حق والسوشال ميديا عملوها عشان كل واحد يقول كلمة. وأنا اشكرهم شكر جزيل وزيدوا ياجماعة الخير وطقوا كتر ما تبون.. لأني احنا قاعدين نستفيد اشتهر عملنا".